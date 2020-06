Latem będzie więcej patroli na przejazdach kolejowych na Lubelszczyźnie

- Od dzisiaj na wybranych przejazdach kolejowo – drogowych w całym województwie lubelskim, w każdy wakacyjny piątek będą nasi ambasadorzy – mówił w piątek Mateusz Ostrzyżek z PKP Polskich Linii Kolejowych zaczynając akcję.

Ci ambasadorzy to pracownicy kolei, którzy będą kierowcom rozdawali ulotko dotyczące bezpieczeństwa i będą przypominali zasady przekraczania przejazdów kolejowych.

- Co roku w całym kraju dochodzi do ok. 200 zdarzeń na przejazdach. Śmierć ponosi w nich nawet kilkadziesiąt osób. Nawet do 99 procent zdarzeń dochodzi z winy kierowców – dodał Ostrzyżek. – Każdy pociąg ma swoją drogę hamownia, a ta może wynieść nawet 1,3 tys. metrów – uczulał.