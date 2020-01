Ku przestrodze. Opowiadają wyssane z palca historie i okradają. 50-latka z Międzyrzeca zatrzymana

Funkcjonariusze ustalili, że kobieta wchodziła do mieszkań starszych osób tłumacząc, że chce zostawić wiadomość sąsiadom.

Gdy pokrzywdzeni szukali kartki lub długopisu kobieta okradała ich mieszkania z pieniędzy oraz wartościowych przedmiotów.

Proceder ten ciągnął się od 2016 roku. 50-latce do tej pory udało się udowodnić trzy kradzieże.

Pierwszą poszkodowaną była 77-letniego mieszkanka Lublina, która straciła biżuterię o wartości około 7 tys. złotych. Do kolejnej kradzieży doszło w lutym ubiegłym roku, kiedy to w Puławach 90-letnia straciła 18 tys. złotych w gotówce oraz biżuterię wartą 4 tys. złotych. Do ostatniego rabunku doszło w kwietniu, gdy mieszkaniec Lublina został okradziono z 3 tys. złotych.

Złodziejka przyznała się do winy. Grozi jej do 5 lat więzienia.

Tego typu przestępstwa nie są codziennością, jednak zdarzają się częściej niż nam się wydaje.