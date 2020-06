Ks. Adam Bab z Lublina nowym biskupem. W poniedziałek święcenia

W jakich okolicznościach dowiedział się ksiądz o decyzji Ojca Świętego?

To był poniedziałek, dzień zwykłej pracy duszpasterskiej. Akurat wróciłem z pogrzebu, który odprawiałem i w telefonie zobaczyłem nieodebrane połączenie. Oddzwoniłem. Początkowo nikt nie odbierał. Później telefon sam zadzwonił. Okazało się, że to abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce. Zakomunikował mi decyzję Ojca Świętego.

Jak ksiądz zareagował?

Poprosiłem o czas do namysłu. Trudno, abym na taką informację zareagował na bieżąco. Potrzebowałem czasu przede wszystkim na modlitwę. Oddzwoniłem. Powiedziałem, że się zgadzam, choć przyznaję, z dużym lękiem i niepokojem.

Święcenia biskupie zaplanowane są na poniedziałek w archikatedrze lubelskiej. Jak przebiegają przygotowania do uroczystości?

Najważniejsza jest praca duchowa dlatego kluczowe są rekolekcje przed święceniami. Odbyłem je dwa tygodnie temu.

Decyzja papieża Franciszka to dla księdza wyróżnienie, czy zadanie do wykonania?

Na pewno jest to duża odpowiedzialność. To pierwsze moje skojarzenie z tą nominacją. Jestem księdzem od 21 lat. W życiu kapłańskim kluczowe jest sprawowanie sakramentów i więzi z ludźmi. Sakramenty, którymi żyje Kościół, czyli Msza święta, spowiedź, sakrament chorych nie stają się „większe" przez to, że będę je sprawował jako biskup. To, co pojawia się jako nowe, to większa odpowiedzialność za wspólnotę wierzących. Kiedy się o tym pomyśli, to trudno nie czuć lęku z powodu własnych ograniczeń.