Konopnica: Remont torów trwa w najlepsze, a władze odnawiają dworzec PKP i budują punkt przesiadkowy

To wszystko w ramach projektu "Mobilny LOF - węzeł przesiadkowy stacja PKP Motycz w Kozubszczyźnie". Mobilny LOF (Lubelski Obszar Funkcjonalny) to unijna inicjatywa. Bierze w niej udział 16 gmin zlokalizowanych wokół Lublina. Jedną z nich jest właśnie Konopnica.

Cała inwestycja zakończy się najprawdopodobniej w październiku i pochłonie prawie 5,5 mln złotych. Ponad połowa pochodzi ze środków zewnętrznych.

Jednocześnie prowadzone są prace remontowe torów kolejowych. Remont całej linii kolejowej z Lublina do Puław, w tym także odcinka w Kozubszczyźnie trwa od czerwca 2017 roku. W ubiegłym roku prace uległy opóźnieniu na skutek wycofania się z inwestycji firmy Astaldi, co zahamowało dalsze prace. To ona była odpowiedzialna za modernizacje odcinka Lublin-Puławy. Prace wznowiono dopiero we wrześniu.

- Między Warszawą a Lublinem wybudowano perony, m.in. na stacji w Motyczu i Motyczu Leśnym. Wykonawca wybudował konstrukcje peronów, na których ułożono nawierzchnię. Wiaty oraz ławki mają zapewnić pasażerom większy komfort obsługi - informuje spółka PKP Polskie Linie Kolejowe.

W styczniu zapowiedziano też przekazanie siedmiu przejazdów na modernizowanym odcinku, w tym m.in. w Motyczu oraz Motyczu Leśnym. Nie otrzymaliśmy jednak informacji, czy założenie to zostało zrealizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe.