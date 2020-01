18 stycznia 2020r. zapraszamy na koncert ”Kolędy Świata” TGD w CSK w Lublinie. Tego wieczoru na scenie w towarzystwie zespołu TGD wystąpi gościnnie wybitny wokalista – Kuba Badach.TGD (skrót od Trzecia Godzina Dnia) to jeden z najbardziej znanych i najdłużej działających zespołów w Polsce wykonujących muzykę z chrześcijańskim przesłaniem. Twórczość TGD zaliczana jest do nurtu pop-gospel, a obecny skład zespołu nadaje ich muzyce bardzo współczesny kierunek.Dzisiejsze brzmienie grupy tworzy kilkunastoosobowy chór, zespół instrumentalny i grono solistów. Repertuar zespołu opiera się na kompozycjach dyrygenta - Piotra Nazaruka. Zespół nagrał do tej pory 11 albumów z autorską muzyką, kilka koncertów telewizyjnych i radiowych (TVP i Religia TV, PR Trójka) oraz brał udział w wielu festiwalach muzycznych (S.O.S, Sopot Festival). Współtworząc produkcje płytowe i telewizyjne, grupa współpracowała m.in. z: Elżbietą Skrętkowską, Mieczysławem Szcześniakiem, Grażyną Łobaszewską, Adamem Sztabą i grupą DeMono.Podczas koncertów „Kolędy świata” usłyszą Państwo utwory znane z dwóch świątecznych płyt TGD oraz kilka specjalnie przygotowanych niespodzianek. W poszukiwaniu muzycznych bożonarodzeniowych tradycji artyści zabiorą nas do Australii, obu Ameryk i wielu miejsc w Europie. Będzie to uczta zarówno muzyczna, jak i duchowa, pełna melodii tradycyjnych kolęd i współczesnych hitów, takich jak „Mario, czy już wiesz” czy „Noel”.BILETY:kasa CSK (Lublin, Plac Teatralny 1)zakup biletów http://mua.com.pl/koledy-swiata-tgd-i-goscie#kup_bilet