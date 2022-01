Jakub Kulesza - jak wygląda aktywność w Sejmie posła? Sprawdź przygotowane statystyki

Kim jest Jakub Kulesza?

wiek: 31

wykształcenie: wyższe

Jakub Kulesza to polski polityk urodzony w 1990 r. w Lublinie. Ukończył studia w zakresie elektroniki, informatyki oraz telekomunikacji na Politechnice Warszawskiej. W 2006 r. organizował puławską Sekcję Młodzieży UPR. Od 2008 r. był członkiem Unii Polityki Realnej. W 2010 r. związał się ze stowarzyszeniem KoLiber.

W 2015 r. uzyskał mandat poselski startując z listy Kukiz`15. Został rzecznikiem prasowym tego klubu. W 2018 r. przeszedł do Wolności, w której został wiceprezesem. W 2019 r. współtworzył koło poselskie Konfederacja, w którym został przewodniczącym. W tym samym roku uzyskał poselską reelekcję.

## Jak pracuje w Sejmie Jakub Kulesza?

Poniżej przedstawiamy podstawowe i najważniejsze dane posła. Jak wygląda aktywność posła w Sejmie? Zwróć szczególną uwagę na podpunkty: procent udziału w głosowaniach, liczba interpelacji oraz liczba wypowiedzi.



okręg wyborczy: 6 klub: Konfederacja

liczba głosów: 24 406 procent udziału w głosowaniach: 85,74

liczba interpelacji: 436 liczba wypowiedzi: 86



## Które gminy reprezentuje Jakub Kulesza?

Lublin, Puławy, Świdnik, Kraśnik, Łuków, Lubartów, Łęczna, Dęblin, Janów Lubelski, Ryki, Poniatowa, Opole Lubelskie, Bełżyce, Bychawa, Nałęczów, Kock, Piaski, Kazimierz Dolny, Stoczek Łukowski, Annopol, Ostrów Lubelski, Urzędów, Modliborzyce, Józefów nad Wisłą, Gościeradów, Dzwola, Godziszów, Karczmiska, Jabłonna, Wola Mysłowska, Wilków, Żyrzyn, Kłoczew, Zakrzew, Serniki, Wojcieszków, Łaziska, Garbów, Głusk, Markuszów, Wólka, Wojciechów, Ułęż, Wysokie, Borzechów, Niedrzwica Duża, Niemce, Kurów, Nowodwór, Trzydnik Duży, Ludwin, Trawniki, Firlej, Trzebieszów, Puchaczów, Baranów, Jeziorzany, Wilkołaz, Zakrzówek, Milejów, Uścimów, Serokomla, Stanin, Michów, Chodel, Jastków, Dzierzkowice, Potok Wielki, Stężyca, Konopnica, Strzyżewice, Spiczyn, Adamów, Niedźwiada, Cyców, Krzczonów, Szastarka, Ostrówek, Mełgiew, Końskowola, Wąwolnica, Abramów, Rybczewice, Krzywda, Batorz, Chrzanów, Janowiec, Kamionka

## Legitymacja poselska



Jest to legitymacja wydawana przez Marszałka Sejmu RP dla posłów. Podstawą jej wydawania jest ustawa z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Dzięki legitymacji poselskiej możliwy jest wstęp do budynków zarządzanych przez Kancelarię Sejmu oraz na tereny pozostające w zarządzie Kancelarii Sejmu również po zakończeniu kadencji posła.



Ponadto poseł w ramach wykonywania obowiązków poselskich ma prawo do wstępu na teren organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, zakładu lub przedsiębiorstwa państwowego, organizacji społecznej oraz jednostek gospodarki niepaństwowej, aby załatwić sprawę, którą wnosi w imieniu własnym lub wyborców. W ramach legitymacji poselskiej posłowi przysługują bezpłatne przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego, przeloty w krajowym przewozie lotniczym oraz bezpłatne przejazdy środkami publicznej komunikacji miejskiej na terenie Polski.