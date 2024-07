Jak bezpiecznie zrobić sobie tatuaż i jak o niego dbać? Dowiedz się podczas spotkania Tatuażowe ABC

Podczas spotkania temat tatuażu będzie rozpatrywany z kilku perspektyw.

- Chcemy zaprosić Was na spotkanie poświęcone bezpieczniejszym przestrzeniom w świecie tatuażu. Porozmawiamy o tym, jak kultura dziar i kłiru są ze sobą nierozerwalnie połączone, na co zwracać uwagę przy robieniu sobie tatuażu, a wszystko to zobaczymy z trzech perspektyw – doświadczonej osoby tatuatorskiej, osoby stawiającej pierwsze kroki w dziaraniu oraz osoby tatuowanej – pisze organizator.