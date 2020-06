IV etap odmrażania polskiej gospodarki pozwala na ponowne otwarcie teatrów. Czy lubelskie placówki są na to gotowe?

Teatr Osterwy planuje otwarcie dopiero pod koniec miesiąca. – Czekamy na decyzję marszałka i sanepidu. Na razie prowadzimy jedynie próby wznowieniowe do premiery spektaklu „Nad Niemnem”, która nie odbyła się w związku z epidemią. Nie mamy stosownych pozwoleń i znajdujemy się w zawieszeniu – mówi Barbara Żarinow z Teatru Osterwy w Lublinie.

Piotr Gliński, wicepremier i minister kultury poinformował o wstępnych wytycznych dotyczących teatrów. Chodzi o 50 proc. obłożenie widowni oraz noszenie maseczek w trakcie spektakli. W czwartek nie było jeszcze wiadomo nic ponad to. Prawdopodobnie, tak jak w przypadku kin, trzeba będzie trzeba zachować odstęp „jednego krzesła” oraz pamiętać o zachowaniu rygoru sanitarnego.

Pewne jest, że liczba biletów będzie ograniczona. Przy konieczności zachowania odstępu 2 metry, teatr będzie mógł sprzedaż 50-70 biletów na 311 dostępnych miejsc na widowni. Widzowie będą musieli też nosić w trakcie spektakli maseczki oraz przyłbice. Barbara Żarinow podkreśla jednak, że nie wiadomo jak to będzie wyglądało w praktyce. – Nie mam kontroli nad widzami – dodaje.

Teatr Muzyczny zapowiedział, że w ogóle nie otworzy się w tym sezonie. Fani będą mogli uczęszczać do niego dopiero na jesieni. – Do tego czasu będziemy cały czas w internecie. Do tego pojawimy się w skansenie lubelskim z bajeczką – mówi Kamila Lendzion, dyrektor Teatru Muzycznego w Lublinie

Od nowego sezonu na widowni będzie mogło przebywać jedynie 50 proc. osób. Do tego spektakle będą odbywały się przy niepełnej obsadzie. W chwili zakupu biletu w kasie, widzowie będą informowani o wszystkich procedurach, w tym obowiązku noszenia maseczek i dezynfekowania rąk.