Hotel przy ul. Dolnej 3 Maja rośnie w oczach. To siódmy tego typu obiekt w Polsce

Lublin jako miasto dysponujące bogatą ofertą kulturalną, turystyczną i sportową niedługo wzbogaci się o kolejne miejsca noclegowe. Będą to - jak zapewnia Beatrice Bouchet, prezes B&B Hotels Polska - komfortowe noclegi w rozsądnej cenie i atrakcyjnej lokalizacji.

- Urząd Miasta Lublin w 2018 r wydał pozwolenie na budowę budynku hotelowego B&B z garażem podziemnym przy ul. Dolna 3 Maja 7, 7a, 9 w Lublinie na rzecz B&B Hotels Polska Sp. z o.o. - mówi Grzegorz Jędrek z biura prasowego Prezydenta Miasta Lublin.

B&B Hôtels - to trzecia co do wielkości, sieć hoteli we Francji, która powstała w 1990 roku. Pod swym szyldem dysponuje nad samą tylko Sekwaną 271 obiektami. Działa ona również w Niemczech (110 hoteli), we Włoszech (33), w Hiszpanii oraz w Czechach.