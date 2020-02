„Hallo Szpicbródka" tuż tuż! Próba medialna spektaklu w Teatrze Muzycznym w Lublinie. Zobacz zdjęcia

- Rytm pracy nad spektaklem zawsze jest mniej więcej ten sam. Pewnym kłopotem był w tym wypadku fakt, iż próby rozłożone zostały w dość dużej przestrzeni czasowej. Castingi odbyły się w czerwcu ubiegłego roku, pierwsze próby we wrześniu, potem mieliśmy przerwę. Ale to, uważam, było akurat dobre, gdyż materiał dojrzewał w aktorach. Równolegle powstawała scenografia, kostiumy ze specjalnie drukowanego materiału, które nie starają się odwzorować rzeczywistości lat 20., ale tworzą jakąś fantastyczną, może nawet zbyt bogatą w stosunku do treści utworu rzeczywistość rewiową - barwną, kolorową, różnorodną. Czasem powstają "absurdy teatru", o których my wiemy, a widzowie ich nie dostrzegają: wchodzi kobieta-koń, kobieta-ważka… To właśnie jest teatr, to jest sztuka. Te konflikty, które wpisane są w scenariusz, również bywają i w teatrach.

- Przypominam, że scenariusz pochodzi z końca lat 70. ubiegłego stulecia, zatem nie był pisany współcześnie. Wszelkie więc analogie do współczesności, które się tam znalazły, są przypadkowe. Tylko czy to aktualność, czy… ludzkość? Zawsze człowiek jest niezmienny, relacje pomiędzy ludźmi są takie same bez względu na to, w jakich żyjemy czasach. Niektóre spektakle nabierają innego brzmienia, innego znaczenia w zależności od kontekstów, od relacji. Dzisiaj inaczej będą brzmiały "Czarownice z Salem" czy "Kabaret", który pamiętamy z musicalu. A jest przecież również i teatralna wersja tegoż "Kabaretu". Inaczej więc brzmią niektóre teksty dziś pojawiające się na scenie, a mówiące o rzeczywistości teatralnej - o braku pieniędzy, o trudnościach, o kłopotach, o tym, jak i co mamy zrobić, gdy chcemy zrobić to jak najlepiej.

- Staramy się adresować nasz spektakl do każdej grupy wiekowej, tzn. nawet nie myśleliśmy o tym, aby dedykować go do tym, którzy sentymentalnie będą odnosili się do spektaklu, wspominając film "Hallo Szpicbródka" sprzed 42 lat - do tamtych ról, postaci, do ówczesnych aktorów. Dziś są inni aktorzy, inaczej grają swe role, a robią to równie fantastycznie. Jest to jest spektakl dla wszystkich, spektakl lekki, rozrywkowy, w konwencji trochę komiksowej. Ale pojawia się w nim też rewia, światła, wszystko to, co było w teatrze muzycznym lat 20. A

ponieważ jesteśmy znów w latach 20., więc staramy się to wszystko jedynie trochę bardziej współcześnie pokazać.

- Jeśli chodzi o historię danego tytułu, to najpierw, jak wiadomo, w 1978 roku odbyła się premiera filmu, potem długo nic. W 2012 roku stworzony został scenariusz dla Teatru "Syrena" w Warszawie, a w grudniu miała miejsce premiera spektaklu. Nasze lubelskie przedstawienie wykorzystuje właśnie tenże warszawski scenariusz. Wiadomo, że scenariusz teatralny musi być inny niż filmowy, gdyż w filmie możemy bardzo szybko przenosić miejsce akcji, mamy większe możliwości techniczne. W teatrze nie. Jest to zatem, ogólnie rzecz biorąc, trzecia realizacja tego scenariusza, zaś druga teatralna w Polsce. Nie ukrywam, iż fakt ten stwarza wyzwanie dla nas, gdyż spektakl będzie porównywany zarówno do filmu, jak i do realizacji w warszawskim teatrze. A tu, w Lublinie, są fantastyczni artyści, cudownie zaangażowani, cudowne głosy, rewelacyjna grupa realizatorów…