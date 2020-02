Gmina Konopnica: Remont torów trwa w najlepsze, a władze odnawiają dworzec PKP i budują punkt przesiadkowy

W pierwszej kolejności rozbudowane zostanie dotychczasowe rondo, znajdujące się przy samym budynku dworca. Konieczne jest poszerzenie jego środka, by możliwe było jego maksymalne odsunięcie od wejścia na stacje, co byłoby nie lada utrudnieniem dla podróżujących.

Przy nowym rondzie powstanie punkt przystankowy oraz miejsce dla 20 rowerów. - Działania te związane są z budową węzła przesiadkowego „Park and Ride” – mówi Woś. Dodatkowo stworzona zostanie odpowiednia infrastruktura, w tym monitoring, oświetlenie oraz plac zabaw. W bezpośrednim sąsiedztwie dworca powstanie parking. Planowano ma pomieścić 18 samochodów oraz motocykle. W przygotowaniu są także dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

To wszystko w ramach projektu "Mobilny LOF - węzeł przesiadkowy stacja PKP Motycz w Kozubszczyźnie". Mobilny LOF (Lubelski Obszar Funkcjonalny) to unijna inicjatywa. Bierze w niej udział 16 gmin zlokalizowanych wokół Lublina. Jedną z nich jest właśnie Konopnica.

Cała inwestycja zakończy się najprawdopodobniej w październiku i pochłonie prawie 5,5 mln złotych. Ponad połowa pochodzi ze środków zewnętrznych.

Jednocześnie prowadzone są prace remontowe torów kolejowych. Remont całej linii kolejowej z Lublina do Puław, w tym także odcinka w Kozubszczyźnie trwa od czerwca 2017 roku. W ubiegłym roku prace uległy opóźnieniu na skutek wycofania się z inwestycji firmy Astaldi, co zahamowało dalsze prace. To ona była odpowiedzialna za modernizacje odcinka Lublin-Puławy. Prace wznowiono dopiero we wrześniu.