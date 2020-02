Gmina chce zamknąć szkołę podstawową w Wierzchowiskach. Rodzice założyli komitet protestacyjny

Władze gm. Bełżyce w styczniu zadecydowały o zamknięciu dwóch szkół podstawowych. Jedną z nich jest placówka w Wierzchowiskach. Z decyzją gminy nie zgadzają się rodzice uczniów, którzy założyli komitet protestacyjny. Obie strony próbując dowieść swoich racji.

Formalnie szkoła miałaby zakończyć swoją działalność z końcem sierpnia 2020 r.

Według władz gminy, jednym z głównych powodów zamknięcia instytucji jest zbyt mała liczba uczniów. - W placówce uczy się jedynie 31 uczniów w 9 oddziałach. Musimy zapewnić pełną obsadę nauczycieli, czyli około 15 osób – podkreśla burmistrz Bełżyc, Ireneusz Łucka. Rodzice argumentują, że uczniów byłoby więcej, gdyby świetlica w szkole działała do godziny 17.00.

Część rodziców już przeniosła swoje dzieci do innych szkół, oferujących bogatszy program edukacyjny czy zajęcia pozaszkolne. Problemem jest również kwestia dojazdu do szkoły. Mieszkańcy gminy wybierają placówki znajdujące się w drodze do pracy, by bez kłopotu dowozić dzieci samochodem.