Gdzie na spacer do 70 km od Lublina. Urokliwe trasy na weekend 7 - 8 maja?

Ścieżki spacerowe w pobliżu Lublina

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 70 km od Lublina, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,75 km

Czas trwania spaceru: 55 min.

Przewyższenia: 47 m

Suma podejść: 79 m

Suma zejść: 36 m

Sandomierz poleca trasę spacerowiczom z Lublina

Sandomierz ma romantyczną duszę. Klimat miasta tworzą przekazywane z pokolenia na pokolenie opowieści i legendy, które w malowniczym otoczeniu nabierają wyjątkowego charakteru. Nie bez powodu miasto położone na siedmiu wzgórzach nazywano kiedyś małym Rzymem. Spotkanie przy ostatniej ocalałej bramie miejskiej w restauracji Widnokrąg, spacer po sandomierskim rynku, gdzie zakotwiczyło niebo i zachód słońca nad Wisłą to przepis na idealną randkę – nie tylko w Dzień Zakochanych. Odkryjcie miasto symboli, przejdźcie przez Ucho Igielne, a na dobrą wróżbę dotknijcie pierścienia z krzemieniem pasiastym – kamieniem optymizmu.

