Forum Młodych PiS w Lublinie. Gościem był Jarosław Kaczyński. Zobacz zdjęcia i wideo

Kaczyński: wolność

Na tym tle przemówienie Jarosława Kaczyńskiego było bardzo spokojne. To był wykład o wolności i jej różnych rodzajach. - Gdybyśmy chcieli ująć to wszystko co jest w naszych planach, marzeniach, aspiracjach jednym słowem to będzie nim wolność. To niesłychanie ważne słowo. Spór wokół wolności nigdy się nie skończył. On trwa – mówił szef PiS i dodał: - Polska jest i powinna zostać wyspą wolności.