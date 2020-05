Film „Nic się nie stało”: Kuba Wojewódzki zapowiada pozew przeciw Latkowskiemu i TVP. Celebryci protestują przeciw wykorzystywaniu wizerunku

Film „Nic się nie stało” wyemitowany został w środowy wieczór na antenie TVP1. Przedstawiono w nim m.in. głośną sprawę sopockiej dyskoteki Zatoka Sztuki, gdzie bywali znani celebryci, a w której miało dochodzić do aktów pedofilskich. Zarzuty w tej sprawie usłyszeli już Krystian W. (znany też jako Krystek) i były menedżer klubu Marcin Turczyński.

W filmie Latkowskiego pojawiły się zdjęcia znanych osób, które bywały w sopockim klubie, m.in. Kuby Wojewódzkiego z ówczesną partnerką, Andrzeja Chyry, Natalii Siwiec, czy Adama „Nergala” Darskiego. Część celebrytów w mediach społecznościowych wyrażała poparcie dla dalszego funkcjonowania dyskoteki.

Latkowski krytykuje prokuraturę i apeluje do celebrytów

Reżyser filmu, po jego emisji filmy, w rozmowie na antenie TVP skrytykował działania organów ścigania w spawie kluby Zatoka Sztuki oraz zwróci się do celebrytów, aby opowiedzieli o tym co tam widzieli. - Mam tę samą prośbę do Majdana, do Wojewódzkiego, do tych dziewczyn, które tam mignęły: opowiedzcie o tym, co się działo w Roofie. W miejscu do którego jak wchodziły inne osoby, to nie chciały się pokazać nigdy – mówił.

Latkowski mówił również, że „gwiazda prywatnej stacji telewizyjnej”, która pojawiła się w filmie, zmawiała po kilku chłopców z gejowskiej agencji towarzyskiej i wybierała najmłodszego z nich. Reżyser nie ujawnił nazwiska osoby, o którą chodziło, natomiast stwierdził, że rozmawiał o tym z szefem programowym TVN Edwardem Miszczakiem, prosząc go jednocześnie, aby ta osoba „przynajmniej sprawdzała, czy zamawiani przez niego chłopcy są pełnoletni”.