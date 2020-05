Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć. Zobacz rysunki od naszej Czytelniczki!

Dziś prezentujemy rysunki, jakie otrzymaliśmy od jednej z naszych nastoletnich Czytelniczek. Monika rysuje od 2013 roku, a w czasie epidemii koronawirusa ma na to jeszcze więcej czasu. - Już od najmłodszych lat moje prace plastyczne wyrażały mnie i to co czuję. Rysowałam wszystko co mnie otaczało, co widziałam w bajkach oraz jak sobie wyobrażałam świat - pisze. Monika najbardziej lubi rysować na tablecie graficznym,kredkami, ołówkiem, flamastrami oraz farbami. Postanowiła podzielić się swoimi pracami z naszą redakcją. Autorka zaprasza wszystkich zainteresowanych jej twórczością na swojego Instagrama: _scott_atcsj_

Ogród: co posadzić, żeby dużo nie podlewać? Wideo