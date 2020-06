Fabryki, odlewnia, pralnia. Dawne zakłady przemysłowe Lublina. Jak wyglądają dzisiaj?

Fabryki, odlewnia, pralnia - to tylko niektóre z zakładów, które można zobaczyć w Lublinie. Przypominamy galerię zdjęć prezentującą to jak wyglądały kiedyś i jak wyglądają obecnie. To nie lada gratka dla miłośników naszego miasta i historii Lublina. Wystarczy przejść do galerii!

Onegdaj była prezentowana w Lublinie wystawa "Architektura poprzemysłowa Lublina na fotografii". Znalazło się na niej 70 zdjęć, wybranych spośród 290 nadesłanych na konkurs. Fotografowie pokazują to, co zostało z odlewni Ursus, ruiny łaźni Łabęckich, ale też dawne fabryki, które dziś pełnią zupełnie inną funkcję. Dobrym przykładem na takie "drugie życie" jest była siedziba Instytutu Pamięci Narodowej przy ulicy Szewskiej, czyli dawny pałac Krebsa. Gmach był m.in. siedzibą fabryki cygar i tytoniu oraz fabryki octu. Uważne oko fotografa wychwyciło takie detale, jak stara, wyblakła tabliczka "Społem LSS Wytwórnia wód gazowanych", czy propagandowy napis na murze dawnej mleczarni. POLECAMY PAŃSTWA UWADZE: Czy lubelskie teatry otworzą się w tym sezonie?

