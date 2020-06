Egzamin ósmoklasisty 2020. We wtorek język polski

Czy lekarze i pielęgniarki też chorują na koronawirusa?

Dane z województwa pokazują, że co najmniej sześć procent zakażonych koronawirusem to personel medyczny. Zdaniem ekspertów nie jest to mało. Trzeba też pamiętać, że nie są oni poddawani badaniom, tak często, jak chociażby w przypadku górników na Śląsku.