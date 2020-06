Egzamin ósmoklasisty 2020. Sprawdź arkusze CKE i odpowiedzi z j.polskiego

We wtorek ( 16 czerwca) rozpoczął się egzamin ósmoklasisty. Na pierwszy ogień - język polski. Wyniki egzaminu zadecydują, do jakich szkół dostaną się absolwenci podstawówek oraz sprawdzi ich poziom ogólnej wiedzy. Mamy dla Was arkusze CKE i odpowiedzi. Sprawdźcie galerię

Egzamin ósmoklasisty z j. polskiego - przykładowe odpowiedzi Zadanie 1

B->E->C->A->D

Zadanie 2

F

F

Zadanie 3

D

Zadanie 4

B

Zadanie 5

P

P

Zadanie 9

B

Zadanie 10

F

P

Zadanie 11

D Jaka lektury pojawiły się na egzaminie ośmioklasisty 2020 W części testowej egzaminu pojawił się fragment „Quo Vadis” Sienkiewicza i pytania związane z tą lekturą. Trzeba też było rozpoznać inną lekturę - „Artystę” Mrożka. Na egzaminie należało też napisać ogłoszenie – o tym, że w naszej miejscowości odbędzie się spotkanie z człowiekiem z niezwykłą pasją. W ogłoszeniu miały się pojawić dwa argumenty przemawiające za tym, że warto przyjść na to spotkanie. Oprócz części testowej ósmoklasiści piszą wypracowanie. Tym razem nie czekała na nich rozprawka – mieli natomiast do wyboru napisanie opowiadania lub przemówienia. Wytyczne egzaminu ósmoklasisty Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i CKE zakładają również, że uczniowie mogą korzystać tylko i wyłącznie z własnych przyborów (długopisu, linijki, cyrkla, kalkulatora etc.), a jeśli szkoła zdecyduje o przygotowaniu przyborów dodatkowych, to konieczna będzie ich dezynfekcja. Egzamin ósmoklasisty jest testem obowiązkowym, co oznacza że musi do niego przystąpić każdy uczeń, aby ukończyć szkołę. W 2020 roku zdający przystępuje do trzech przedmiotów: języka polskiego,

matematyki

wybranego języka obcego (spośród: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego, włoskiego). Może jednak wybrać tylko język, którego uczy się w szkole w ramach zajęć obowiązkowych. Wyniki egzaminu, które powinny być znane do 31 lipca, będą jednak rzutowały na rekrutację do liceów, techników i szkół branżowych. Są one brane pod uwagę podczas przyjęcia. Uczniowie, którzy z różnych powodów nie będą mogli wziąć udziału w pierwszym terminie egzaminu ósmoklasisty, otrzymają szansę w drugim terminie, który odbędzie się pomiędzy 7 a 9 lipca. Egzamin ósmoklasisty 2020 - przecieki, arkusze CKE Podobnie jak w przypadku poprzednich lat już na kilka tygodni przed datą egzaminu ósmoklasisty 2020 przecieki to jeden z głównych tematów, który poruszany jest przez uczniów. Przypominamy, że lepiej, aby jakiekolwiek przecieki egzaminu ósmoklasisty 2020 nie trafiły do sieci. Gdy taka sytuacja się zdarzy, egzamin będzie unieważniony i musi zostać powtórzony. Wszystkie strony, które oferują gotowe arkusze, odpowiedzi na pytania czy właśnie "przecieki egzaminu ósmoklasisty 2020", najczęściej publikują testy z poprzednich lat lub wybrane pytania z kilku arkuszy. Łatwo w ten sposób paść ofiarą oszustwa. Po zakończeniu egzaminów zapraszamy na naszą stronę. Opublikujemy arkusze, jak i odpowiedzi z egzaminu ósmoklasistów 2020. Pobierz bezpłatną aplikację Nasze Miasto i bądź na bieżąco! Jak korzystać z aplikacji, by otrzymywać informacje z miasta i powiatu? To proste!

