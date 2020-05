Dzień Matki 2020. Znane mamy z województwa lubelskiego

Siatkarze Avii wciąż czekają na decyzję PLS

Mimo, że kluby siatkarskie w tym sezonie już nie wrócą do gry, to nie wszystkie rozstrzygnięcia są znane. Polski Związek Piłki Siatkowej wskazał zespoły gotowe do występów w Krispol 1. Lidze Mężczyzn. W tym gronie znalazła się m.in. ekipa MKS Avia Świdnik.