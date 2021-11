Dwudziestu gminnych milionerów. Samorządy zastanawiają się co z tymi pieniędzmi zrobić

W konkursie podsumowano szczepienia w poszczególnych gminach w okresie od 1 sierpnia do 31 października. Zrobiono to na podstawie danych zebranych przez Centrum e-Zdrowie. W sumie laureatami tych zmagań w naszym województwie zostało aż 60 gmin. Czy wszystkie otrzymają dofinansowanie? To zależy od samorządowców.

Na walkę, ale bardzo szeroko

- Ten milion jest dla nas zaskakujący, ale… bardzo potrzebny. I nie możemy się doczekać kiedy na nasze konto wpłynie – zapewnia Janusz Jankowski, wójt gminy Michów (od sierpnia liczba osób zaszczepionych wzrosła tam o ponad 7,5 proc.). - Cały nasz roczny budżet wynosi przecież tylko 34 mln zł, a potrzeb jest wiele.

Warunkiem uzyskania nagród finansowych jest złożenie przez przedstawicieli zwycięskich samorządów odpowiedniego wniosku do wojewody. Można to zrobić jedynie do 17 listopada (to ostatni dzień na taką decyzję). Dopiero gdy procedura zostanie zachowana, pieniądze popłyną na gminne konta bankowe.