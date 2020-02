DK zaprasza: Maria Peszek wraca do Lublin. Sorry Polsko, będziemy krzyczeć

Aktorka, piosenkarka, autorka tekstów w jednej osobie. Jedyna w swoim rodzaju Maria Peszek. Po 7 latach wraca do Lublina, by zagrać koncert w klubie Dom Kultury.

Choć ostatni album zatytułowany „Jezus Maria Peszek” artystka wydała w 2012 roku, przez te wszystkie lata nie dała jednak o sobie zapomnieć. Artystka odpowiadając na potrzeby jej fanów rusza w nową trasę zatytułowaną „SORRY POLSKO SUPER TOUR”. Nie będzie ona jednak promowała nowego wydawnictwa muzycznego. Stare piosenki zostaną przedstawione w nowych aranżacjach.

- Im ciemniej wkoło, tym głośniej, sorry Polsko nie ma nowych piosenek bo te są niestety ciągle aktualne, bo właśnie ich chcecie słuchać i chcecie koncertów, mówicie, że teraz są wam jeszcze bardziej potrzebne – mówi Maria Peszek.

Motywem przewodnim występu będzie taniec oraz krzyk. - Sorry Polsko to będzie dobry rok, będziemy śpiewać i tańczyć wbrew wszystkiemu będziemy robić to, co razem umiemy najlepiej - krzyczeć! – podkreśla artystka. Cała trasa ma podtytuł „Im ciemniej, tym głośniej”. Dlatego? – Każdy kto choć trochę śledzi to co dzieje się w naszym kraju na przestrzeni ostatni lat, musi sam sobie odpowiedzieć na to pytanie – mówi Piotr Tyczyński, menadżer z klubu Dom Kultury.