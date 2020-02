DK zaprasza: Maria Peszek po 7 latach wraca do Lublin z nową - starą trasą koncertową.

Motywem przewodnim występu będzie taniec oraz krzyk. - Sorry polsko to będzie dobry rok, będziemy śpiewać i tańczyć wbrew wszystkiemu będziemy robić to, co razem umiemy najlepiej - krzyczeć! – podkreśla artystka. Cała trasa ma podtytuł „Im ciemniej, tym głośniej”. Dlatego? – Każdy kto choć trochę śledzi to co dzieje się w naszym kraju na przestrzeni ostatni lat, musi sam sobie odpowiedzieć na to pytanie – mówi Piotr Tyczyński, menadżer z klubu Dom Kultury.

Tym razem artystce na scenie będzie towarzyszyła trójka muzyków, z którymi współpracuje od dłuższego czasu - Kuba Staruszkiewicz, Pat Stawiński i Kamil Pater. To oni są odpowiedzialni za nowe aranżacje dobrze znanych utworów piosenkarki, które zostaną zaprezentowane m.in. na koncercie w Lublinie. - Trzech gniewnych ludzi i ja, super maria i super band - sorry polsko ale wracamy jeszcze lepsi – mówi artystka.