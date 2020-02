DK zaprasza: koncert Marii Peszek. Artystka powraca do Lublina po 7 latach

Znana z kultowego już albumu „Jezus Maria Peszek” piosenkarka Maria Peszek po wielu latach powraca do Lublina z nową trasą zatytułowaną „SORRY POLSKO SUPER TOUR”.

Jak sama mówi - „Sorry polsko to będzie dobry rok, będziemy śpiewać i tańczyć wbrew wszystkiemu

będziemy robić to, co razem umiemy najlepiej - krzyczeć ! im ciemniej wkoło, tym głośniej,

sorry polsko nie ma nowych piosenek bo te są niestety ciągle aktualne, bo właśnie ich chcecie słuchać i chcecie koncertów, mówicie, że teraz są wam jeszcze bardziej potrzebne -

mi też”.

Tym razem na scenie będzie jej towarzyszyła trójka muzyków, z którymi współpracuje od dłuższego czasu. To Kuba Staruszkiewicz, Pat Stawiński i Kamil Pater, który specjalnie na tą trasę przygotowali zupełnie nowe aranżacje znanych już piosenek Marii Peszek i nie tylko.