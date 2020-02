Czy użyteczne konto bankowe musi być drogie?

„Konto bankowe za 0 zł", „Konto bankowe bez opłat", „Najtańszy ROR na rynku" – banki regularnie kuszą klientów możliwością założenia taniego konta osobistego. Niestety, często okazuje się, że po głębszej analizie takich ofert przestają one być tak atrakcyjne, na jakie wyglądały. Dlaczego?

Tanie konto bankowe – nie zawsze najlepsze

Tanie konta bankowe często zapewniają klientom dostęp jedynie do podstawowych usług, do tego w mocno ograniczonym zakresie. Dobrym przykładem mogą być tu podstawowe rachunki płatnicze. Umożliwiają one wykonywanie podstawowych operacji – otrzymywanie wpływów, opłacanie rachunków, dokonywanie płatności w sklepach internetowych i stacjonarnych oraz realizowanie poleceń przelewu. Choć na pierwszy rzut oka wydają się świetnym wyborem – to tylko pozory. W ramach darmowego limitu użytkownik może bowiem wykonać:

• jedynie 5 darmowych transakcji płatniczych w miesiącu (w tym zleceń przelewów, poleceń zapłaty oraz zleceń stałych),

• nielimitowane darmowe transakcje w bankomatach i wpłatomatach, jednak tylko w tych, które należą do twojego banku,

• jedynie 5 darmowych transakcji w krajowych bankomatach i wpłatomatach innych banków.

Za wszystkie operacje wykonane poza limitem będziesz musiał dodatkowo zapłacić. Podobnie jak za przelewy SEPA, transgraniczne transakcje płatnicze czy wypłaty pieniędzy z zagranicznych bankomatów. Kolejną niedogodnością wynikającą z użytkowania takiego konta jest brak dostępu do usług dodatkowych – linii debetowej, programów money back czy atrakcyjnie oprocentowanych depozytów. Podstawowy rachunek płatniczy z całą pewnością nie spełni więc oczekiwań wymagających klientów. Czy muszą oni zapłacić za konto zdecydowanie więcej? Niekoniecznie.

Tanie konto z szerokim zakresem usług

Konta warunkowo bezpłatne to ROR-y, które pozostają bez opłat, o ile spełni się określone przez bank wymogi, np. wykonanie kilku transakcji bezgotówkowych miesięcznie, utrzymanie na rachunku określonego salda czy zapewnienie określonej wysokości wpływów. Dzięki dodatkowym warunkom bank może zapewnić klientom szerokie spektrum dodatkowych usług, nie obciążając ich przy tym wysokimi opłatami. Może bowiem zarabiać w innych sposób, chociażby udzielając pożyczek ze środków zgromadzonych w depozytach, pobierając prowizje od operatorów płatności bezgotówkowych czy obracając środkami zgromadzonymi na ROR-ach.

Czy warto wybrać konto warunkowo bezpłatne?

Konto z warunkami to świetny sposób na połączenie braku opłat z dodatkowymi, atrakcyjnymi dla użytkowników świadczeniami. Jego wybór okaże się strzałem w dziesiątkę przede wszystkim wtedy, jeśli spełnisz wymagania banku bez wysiłku. Regularnie płacisz kartą lub BLIK-iem? Wykonanie 5 transakcji bezgotówkowych miesięcznie nie będzie trudnością. Pracodawca przesyła twoje wynagrodzenie na konto? Zapewnienie comiesięcznych wpływów w kwocie 1000 zł odbędzie się „przy okazji" ? Jeśli jednak będziesz musiał się natrudzić, aby spełnić warunki, twoja motywacja z miesiąca na miesiąc może spadać. Istnieje więc ogromne ryzyko, że w pewnym momencie „machniesz ręką" i wrócisz do starych nawyków. A to przełoży się na dodatkowe koszty.

Konta z warunkami są natomiast zazwyczaj bezpłatne dla aktywnych klientów, którzy regularnie korzystają z ROR-u, i dodatkowo płatne dla tych, którzy ich nie użytkują. Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, przed podpisaniem umowy z bankiem dokładnie przeczytaj zapisy umowy. Przeanalizuj również tabelę opłat i prowizji. Dzięki temu ochronisz swój portfel przed nadprogramowymi kosztami i będziesz mógł korzystać z nowoczesnych, ułatwiających codzienność usług.