Czy uchwały „anty-LGBT” są zagrożeniem dla LAF-u w Zwierzyńcu?

Początek konfliktu miał miejsce 29 października zeszłego roku. Na wniosek radnego PiS Adama Bartnika samorządowcy zdecydowali o przyjęciu stanowiska „w sprawie powstrzymania wprowadzania ideologii Lesbijek, Gejów, Biseksualistów, Transwestytów (LGBT) do naszej wspólnoty” Działania te spotkały się ze sprzeciwem lokalnych działaczy, w tym Karola Gorzkowskiego. Założył on w mediach społecznościowych nieformalną grupę, zrzeszającą osoby pragnące odwołania kontrowersyjnej deklaracji. Jej członkowie wskazywali, że jest ona absurdalna.

Zamieszanie w Zwierzyńcu komentuje były rektor LAF-u, Piotr Kotowski: - Moi następcy, czyli Fundacja Filmowa Warszawa, stoją przed dylematem, co z tym fantem zrobić. Mają te same wątpliwości co ja – czy jest to odpowiednia przestrzeń do organizacji imprezy otwartej na różne kontrowersyjne pomysły, tematy czy spotkania.