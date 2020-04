Czy lubelskie nekropolie będą otwarte w czasie Wielkiego Tygodnia? Jakie obowiązują zasady?

Wszystkich obowiązuje zakaz wychodzenia z domów. Można wyjść wyłącznie po najbardziej niezbędne zakupy spożywcze, do apteki, do lekarza lub do pracy. W przestrzeni publicznej nie można się gromadzić, zaś w mszach i nabożeństwach może uczestniczyć jedynie 5 osób.

Kwestia, która pojawia się najczęściej w trakcie trwającego Wielkiego Tygodnia, dotyczy odwiedzania grobów naszych bliskich. Obecnie jest to bardzo utrudnione.

Niektóre nekropolie w kraju, jak np. Cmentarz Powązkowski oraz Cmentarz Bródnowski w Warszawie, zamknęły swe bramy dla odwiedzających, a inne są otwarte krócej (np. cmentarze komunalne w Krakowie). Władze miejskie na terenie całego kraju podkreślają, że nie ma całkowitego zakazu wizyt na cmentarzach, jednak odradzają mieszkańcom takie praktyki, gdyż nie są one niezbędne do życia.

Wyjątek stanowią jedynie uroczystości pogrzebowe, które nadal odbywają się bez zmian, ale z zachowaniem obowiązujących ograniczeń sanitarnych (maksymalna liczba żałobników nie może przekroczyć 5 osób).