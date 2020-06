Chaos na skrzyżowaniu Lipowej i Racławickich. Drogowcy zafundowali kierowcom niepotrzebną nerwówkę. Zobacz zdjęcia

Przejazd przez skrzyżowanie Al. Racławickie, Lipowa i Krakowskie Przedmieście to obecnie dla wielu osób istny koszmar. Wielu kierowców jest zirytowanych z powodu zaistniałej sytuacji. Wiele razy mogło dojść do niebezpiecznej kolizji.

- Trzeba być ślepym albo nie mieć kompletnie wyobraźni. Kto zafundował nam taki koszmar? – irytuje się pan Adam. Powód? Przejazd we wtorek rano przez skrzyżowanie Racławickie, Lipowa, Krakowskie Przedmieście. – Chciałem pojechać z Racławickich na wprost w Krakowskie Przedmieście. Ale pas, jedyny z którego mogłem korzystać, blokował samochód czekający na skręt w prawo w Lipową. On stał, bo miał czerwone światło. Ja stałem - choć miałem zielone - bo on stał przede mną i nie mogłem go wyminąć. To jeden wielki skandal a nie roboty drogowe.

We wtorek drogowcy zmienili organizację ruchu na kolejnym odcinku Al. Racławickich. Chodzi o fragment na wysokości KUL oraz CSK. Zamknęli połowę jezdni, a samochody dostały tylko po jednym pasie w każdym kierunku, na części leżącej po stronie Ogrodu Saskiego.

I zrobił się chaos. Ofiarami padli jadący w stronę centrum. Zarówno ci kierujący się w stronę Krakowskiego Przedmieścia jaki i ci jadący w Lipową dojeżdżają do skrzyżowania tym samym pasem. Dalej ich ruchem kieruje sygnalizacja. Problem w tym, że gdy zapala się „zielone” dla jadących na wprost (w Krakowskie Przedmieście) to „czerwone” mają ci jadący w Lipową. I na odwrót: gdy Lipowa ma „zielone”, to „czerwone” jest dla Krakowskiego Przedmieścia. - Przebudowa tak ważnej arterii w centrum miasta jest niestety związana z występowaniem utrudnień w ruchu – przyznaje Grzegorz Jędrek z biura prasowego ratusza. Zamieszanie na skrzyżowaniu trwało kilka godzin. Po narzekaniach kierowców wprowadzono zmiany. - Ze względu na zawężenie na skrzyżowaniu w ramach czasowej organizacji ruchu została podjęta decyzja o wyłączeniu sygnalizacji świetlnej w tryb żółty pulsujący, co zapewniło płynność ruchu zarówno dla skręcających w ul. Lipową jak i jadących w Krakowskie Przedmieście – mówi Jędrek.

To oznacza, że pierwszeństwo przejazdu mają samochody w relacji Racławickie – Lipowa. Czy kierowcy mogą odetchnąć? Nie do końca. Chaos na skrzyżowaniu potrwa jeszcze kilka dni. A dokładnie do momentu kiedy zamknięta dla ruchu zostanie Lipowa na odcinku od Krakowskiego Przedmieścia do Okopowej. - Wcześniej jednak otwarta dla ruchu ma zostać ul. Długosza – zastrzega Jędrek. - Z punktu widzenia komunikacji miejskiej zmiany wprowadzone na skrzyżowaniu nie wpływają na punktualność kursowania autobusów i trolejbusów. Od godzin porannych do godz. 12 odnotowaliśmy niewielkie opóźnienia na wybranych liniach. Sądzimy jednak, że bardziej miały na nie wpływ opady deszczu, aniżeli zmiana organizacji ruchu – twierdzi Justyna Góźdź, rzeczniczka ZTM. Autobusom i trolejbusom trudno było skręcić z Racławickich w Lipową. - Zgłosiliśmy to już wykonawcy prac drogowych i ma to zostać poprawione, poprzez złagodzenia promienia skrętu postawionych blokad – dodaje Góźdź.

Pobierz bezpłatną aplikację Nasze Miasto i bądź na bieżąco! Jak korzystać z aplikacji, by otrzymywać informacje z miasta i powiatu? To proste! Po wejściu w aplikację w prawym górnym rogu w menu wybierz swoje miasto.

Aplikacja jest bezpłatna i nie wymaga logowania. Oprócz standardowych kategorii, z powodu panującej epidemii, wprowadziliśmy zakładkę "koronawirus", w której znajdziesz wszystkie aktualne informacje związane z epidemią.

Wybory 2020. Jakie kompetencje ma prezydent?