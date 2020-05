Burze z gradem w województwie lubelskim. Jest ostrzeżenie IMGW

"Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 15 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu" - czytamy w komunikacie IMGW. Ostrzeżenie obejmuje termin od rana w niedzielę do godz. 7.30 w poniedziałek.

Burze z gradem zapowiadane są też na najbliższy wtorek.