Boże Ciało w Lublinie. Procesje wyszły mimo epidemii, ale nie wszędzie. Zobacz zdjęcia

POWSPOMINAJMY: Boże Ciało w ubiegłych latach. Byliście?

Procesja idąca przez miasto, tłumy wiernych, dzieci sypiące kwiaty - tak do tej pory wyglądały obchody Boże Ciała w Lublinie. Epidemia koronawirusa sprawiła, że w tym roku będzie to wyglądało zupełnie inaczej. Przypominajmy sobie jak do tej pory świętowano na lubelskich ulicach B...