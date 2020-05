Boże Ciało bez procesji w czasie epidemii? Tak może to wyglądać

Lubelska kuria czeka na wytyczne episkopatu, ale nie we wszystkich diecezjach jest tak samo. Decyzję o organizacji uroczystości podjęli abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki i abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Jak czytamy w Dzienniku Zachodnim, w tych diecezjach procesje Bożego Ciała zostaną poprowadzone – z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa – wyłącznie wokół świątyń, ewentualnie w obrębie placu przykościelnego. Metropolita częstochowski wydał dodatkowo instrukcje, jak powinna wyglądać tegoroczna uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Jeśli to możliwe, parafie powinny urządzić ołtarze na placu kościelnym, przy jednoczesnym wykorzystaniu istniejących kaplic lub krzyży.

Ograniczenia zmniejszyły się od ostatniej niedzieli. Rząd zezwolił, żeby w kościołach i innych obiektach przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego, przebywał jeden wierny na 10 metrów kwadratowych powierzchni budynku. Oznacza to, że np. w archikatedrze lubelskiej w nabożeństwie może uczestniczyć 115 osób. W kaplicach i budynkach o powierzchni mniejszej niż 50 mkw. może jednocześnie przebywać maksymalnie pięć osób, nie licząc osób sprawujących kult religijny. Obok kolejnych zapowiedzi „odmrażania” gospodarki pojawiają się także propozycje znoszenia kolejnych restrykcji wobec wiernych. Jednak „odmrażanie” kościołów rząd uzależnia od liczby chorych. Dlatego lubelscy księża przygotowują się na różne scenariusze.

Jakie to propozycje? Organizatorzy Orszaków Trzech Króli proponują wiernym, żeby wewnątrz kościołów przygotowali dywany z ziół i kwiatów. Podczas procesji miałby nim przejść ksiądz z monstrancją. Kolejnym pomysłem jest stworzenie „Kwiatów dla Jezusa”, które miałyby zostać wykonane przez całe rodziny przy użyciu bibuły, papieru, plastiku lub metalu. Tak wykonana ozdoba mogłaby stanąć w kapliczce lub kościele, o ile zgodę na to wyrazi proboszcz.

Pomysłodawcy proponują także przystrojenie parapetów i okien na czas przejścia Najświętszego Sakramentu, przejście szlakiem procesji prywatnie z rodziną i zorganizowanie adoracji w kościele. Namiastkę uroczystości można by przeżyć śpiewając w domach pieśni, które zwykle towarzyszą procesji, przyjmując Komunię Duchową, pisząc listy z podziękowaniami do kapłanów lub znajdując czas na telefon do bliskiej osoby.