Bez prądu w Lublinie. Sprawdź, gdzie 23.11 planowane są wyłączenia prądu lub awarie

Lublin. Pocztowcy chcą dojeżdżać do pracy linią 23. Brakuje jednego przystanku. Miasto odpowiedziało co myśli o przedłużeniu trasy?

Wydłużenia trasy linii 23 do terenu strefy ekonomicznej chcą pracownicy Poczty Polskiej. Chodzi o jeden przystanek, co pozwoliłoby dojechać do sortowni...