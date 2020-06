Andrzej Duda w Lublinie. "Stoję pod flagą biało-czerwoną" - mówił do "rodaków pod tęczowymi". Zobacz zdjęcia i wideo

Z mieszkańcami Lublina spotkał się na Pl. Litewskim. Przypomniał, że przez ostatnie pięć lat wspierał działania prospołeczne i prorodzinne rządu. Do swoich sukcesów zaliczył program 500 plus, 300 zł na wyprawkę, obniżenie wieku emerytalnego, 13 emeryturę. Powoływał się na autorytet św. Jana Pawła II i Lecha Kaczyńskiego.

LGBT to skrótowiec odnoszący się do lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych. Niechęć tych środowisk wywołała sobotnia wypowiedź Andrzeja Dudy podczas wiecu na Opolszczyźnie. Wówczas prezydent porównał LGBT do ideologii bolszewickiej. - Próbuje się nam wmówić, że to ludzie, a to jest po prostu ideologia - komentował. Podczas wizyty w Lublinie rozwinął tę myśl: - Nie zgadzam się, żeby do szkoły, bez konsultacji z rodzicami, były przemycane treści o charakterze ideologicznym, które mają kształtować psychikę dzieci, wychowywać je i wpajać im zasady, kształtując ich moralność.