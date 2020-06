50-letni mężczyzna poszukiwany przez policję listem gończym i nakazem doprowadzenia został zatrzymany i trafił do aresztu śledczego

Nielegalne automaty do gry zabezpieczone. Ich wartość to 50 tys. zł

Lubelscy policjanci we wspólnej akcji z lubelskim urzędem celno-skarbowym zabezpieczyli automaty do gry bez koncesji. Zostały one ukryte w kontenerze w centrum miasta, gdzie prowadzony był nielegalny punkt gier hazardowych.