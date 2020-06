35-letni mieszkaniec Świdnika odpowie za zniszczenie trzech samochodów w Lublinie. Oblewał je żrącą substancją

Do zdarzenia doszło pod koniec maja br. przy ulicy Związkowej w Lublinie.

- Na V komisariat stawili się trzej właściciele zaparkowanych po sąsiedzku samochodów, którzy zgłosili uszkodzenie mienia. Z informacji przekazanych policjantom wynikało, iż sprawca oblał karoserię ich pojazdów nieznaną, żrącą substancją. W skutek jego działania niemal całkowitemu zniszczeniu uległa powłoka lakiernicza – mówi kom. Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Straty wyceniono na 40 tys. złotych.

Sprawą zajęli się mundurowi z V komisariatu. Dzięki nagraniom z pobliskiego monitoringu udało im się znaleźć sprawcę. To 35-letni mieszkaniec Świdnika. Wcześniej był on wielokrotnie karany. Mężczyzna przyznał się do stawianych mu zarzutów.

Grozi mu do 7,5 roku więzienia.

