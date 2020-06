32-letni mieszkaniec gm. Garbów został zatrzymany za liczne kradzieże z włamaniem. Straty oszacowano na 27 tys. złotych

- Do włamań na terenie gminy Garbów dochodziło na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. Łupem sprawcy padały głównie elektronarzędzia oraz sprzęty ogrodnicze. Łącznie pokrzywdzeni oszacowali straty na kwotę blisko 27 tys. złotych – mówi kom. Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Policjantom udało się ustalić, że złodziejem jest 32-letni mężczyzna. Mieszkaniec gm. Garbów zatrudniał się dorywczo u gospodarzy. Zamiast jednak pracować dokonywał rozeznania. Pod nieobecność właścicieli kradł wcześniej upatrzone sprzęty.

Pieniądze ze sprzedaży skradzionego towaru przeznaczał głównie na zakup alkoholu. Mundurowym udało się odzyskać część łupów.

Mężczyzna do tej pory był już zatrzymywany, aż trzy razy. Podejrzany usłyszał 10 zarzutów. Trafił tymczasowo do aresztu. Grozi mu do 10 lat więzienia za kradzież z włamaniem.

